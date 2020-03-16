Частина депутатів від "Слуги народу" вимагають, щоб Данілов звільнив Сивохо

Частина народних депутатів з фракції "Слуга народу" звернулася до Секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова, щоб той звільнив свого радника Сергія Сивохо.

Про це йдеться у зверненні депутатів, фото якого виклав на своїй сторінці у Facebook народний депутат Єгор Чернєв.

"Звернувся з депутатським зверненням до Секретаря РНБО Олексія Данілова з проханням звільнити його радника Сергія Сивохо. Дякую колегам по фракції, які підтримали. Насправді тих, хто не згоден з Сивохо та не хоче нічого чути про «внутрішній конфлікт», набагато більше, але не всі встигли фізично поставити свій підпис", - написав Чернєв.

Станом на 13.00 16 березня звернення підписали 18 парламентарів.

Як повідомляв Укрінформ, під час презентації Національної платформи примирення і єдності представники організації "Національний корпус" почали суперечку із радником Секретаря РНБО Сергієм Сивохо, а згодом штовхнули його і назвали зрадником.

Пізніше Сивохо прокоментував конфлікт. Він написав, що нападникам на нього потрібен не мир, а війна, тому що на ній можна заробити.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов назвав неприпустимими дії активістів, які зірвали презентацію Сивохо, але зазначив, що той ніколи не був уповноважений офіційно представляти позицію РНБО.

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Данілов наголосив, що кожен із його радників має свою власну позицію.

За фактом інциденту, що стався з Сивохо, поліція доставила до відділку 15 осіб. Було відкрито кримінальне провадження.

Печерський районний суд Києва 13 березня обрав запобіжні заходи трьом затриманим після подій під час презентації Національної платформи примирення і єдності. Юрію Каплі та Сергію Тамаріну – у вигляді особистого зобов’язання. Олександру Демидову – у вигляді цілодобового домашнього арешту.