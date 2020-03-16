Частина депутатів від "Слуги народу" вимагають, щоб Данілов звільнив Сивохо
Про це йдеться у зверненні депутатів, фото якого виклав на своїй сторінці у Facebook народний депутат Єгор Чернєв.
"Звернувся з депутатським зверненням до Секретаря РНБО Олексія Данілова з проханням звільнити його радника Сергія Сивохо. Дякую колегам по фракції, які підтримали. Насправді тих, хто не згоден з Сивохо та не хоче нічого чути про «внутрішній конфлікт», набагато більше, але не всі встигли фізично поставити свій підпис", - написав Чернєв.
Станом на 13.00 16 березня звернення підписали 18 парламентарів.
Як повідомляв Укрінформ, під час презентації Національної платформи примирення і єдності представники організації "Національний корпус" почали суперечку із радником Секретаря РНБО Сергієм Сивохо, а згодом штовхнули його і назвали зрадником.
Пізніше Сивохо прокоментував конфлікт. Він написав, що нападникам на нього потрібен не мир, а війна, тому що на ній можна заробити.
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов назвав неприпустимими дії активістів, які зірвали презентацію Сивохо, але зазначив, що той ніколи не був уповноважений офіційно представляти позицію РНБО.
Данілов наголосив, що кожен із його радників має свою власну позицію.
За фактом інциденту, що стався з Сивохо, поліція доставила до відділку 15 осіб. Було відкрито кримінальне провадження.
Печерський районний суд Києва 13 березня обрав запобіжні заходи трьом затриманим після подій під час презентації Національної платформи примирення і єдності. Юрію Каплі та Сергію Тамаріну – у вигляді особистого зобов’язання. Олександру Демидову – у вигляді цілодобового домашнього арешту.