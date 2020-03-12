Сивохо ніколи не був уповноважений офіційно представляти РНБО - Данілов

Секретар Ради Національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов заявляє, що один з 11-ти його радників Сергій Сивохо не уповноважений представляти позицію РНБО з будь-яких питань.

Про це Данілов написав у Facebook, коментуючи інцидент під час презентації Національної платформи примирення і єдності командою Сивохо.

"Вчергове хочу наголосити, що Сивохо є одним з моїх 11 позаштатних радників на громадських засадах і ніколи не був уповноважений офіційно представляти позицію РНБО України з будь-яких питань - чи то ситуації на тимчасово окупованих територіях, чи то питань реінтеграції, пенсій, соціальних виплат чи будь-яких інших", - наголосив Данілов.

Водночас він зауважив, що кожен з 11-ти позаштатних радників має свою власну позицію. "І тому абсолютно робочою є ситуація, коли позиція моїх позаштатних радників або суттєво відрізняється від моєї позиції, або кардинально з нею розходиться, що трапляється постійно, але ці розбіжності не припиняють дискусію", - зауважив секретар РНБО.

За його словами, дискусія - це нормальний процес для будь-якої країни, яка вважає себе демократичною.

Данілов назвав неприпустимим напад на Сивохо під час презентації.

"Застосування фізичної сили, образи починаються там, де закінчуються аргументи. Це те, що сьогодні трапилось з Сергієм Сивохо під час проведення його заходу. Подібні дії є неприпустимими!" - наголосив Данілов.

Як повідомляв Укрінформ, столична поліція відкрила провадження після подій під час презентації Національної платформи примирення і єдності, до відділку доставили 15 осіб.

Під час презентації представники організації "Національний корпус" почали суперечку із Сергієм Сивохо, а згодом вдарили його у спину, Сивохо впав на підлогу.