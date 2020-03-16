Віцеспікерка пропонує зібрати позачергову Раду завтра

Заступник Голови Верховної Ради Олена Кондратюк виступила з ініціативою провести позачергове засідання парламенту 17 березня з 08:00 до 10:00.

Про це вона заявила під час засідання Погоджувальної ради у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я виступаю з ініціативою провести позачергове засідання завтра (17 березня, - ред.) з восьмої до десятої ранку, закликаю погодитися на це всім відповідальним фракціям, дати можливість Голові Верховної Ради скликати таке позачергове засідання, не збираючи 150 підписів. Нам треба прийняти всі необхідні рішення від змін до бюджету, державних закупівель, економічних змін у роботі підприємств, але й боротьби з розповсюдженням коронавірусу", - зазначила Кондратюк.

При цьому вона наголосила, що парламент має чекати від уряду пакету стимулюючих податків і фінансових заходів для підтримки громадян і бізнесу у зв'язку з неминучими економічними втратами від епідемії. "Далі нам треба оголосити зміни в порядку роботи Верховної Ради та зосередитися на роботі в комітетах, це зробили вже всі європейські парламенти", - додала вона.

Також вона закликала правоохоронні органи "нарешті дати по руках і назвати торговців масками, яких немає в країні".

У свою чергу Голова ВР Дмитро Разумков нагадав, що за попередніми домовленостями з керівниками депутатських фракцій, було вирішено провести позачергове засідання 17 березня з 08:00 до 10:00, на яке буде винесено два законопроєкти - щодо протидії поширенню коронавірусу та зміни календарного плану парламенту.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні зранку Верховна Рада змінила черговість пленарних і комітетських тижнів через карантинні заходи для протидії коронавірусу.