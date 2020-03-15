У 179-у окрузі на Харківщині сьогодні мають пройти довибори у Раду

У 179-му окрузі на Харківщині, який охоплює Лозівський, Красноградський, Кегичівський, Зачепилівський, Сахновщинський райони, 15 березня проходять довибори в Верховну Раду.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі ЦВК.

"Загалом, за попередніми підрахунками, у вказаних виборах зможуть взяти участь майже 147 тисяч виборців. Голосування, яке розпочнеться о 8:00 і триватиме до 20:00, відбудеться на 189 виборчих дільницях (186 – звичайних, 3 – спеціальних)", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року на окрузі проголосували біля 70 тисяч громадян.

На цей раз за мандат борються 37 кандидатів, з яких 27 осіб є висуванцями політичних партій, 10 – самовисуванці.

Центрвиборчкомом зареєстровано 6 міжнародних спостерігачів від Міжнародної асоціації зі спостереження за виборами Elections & Democracy.

Громадянська мережа ОПОРА зазначила, що більшість кандидатів не проживає в окрузі : 24 є мешканцями інших регіонів України, 16 - мешканцями Харківської області, лише двоє - проживають безпосередньо на території округу.

За даними Комітету виборців України, 11 кандидатів представляють так звані мертві партії щодо яких Мін’юст подав позов до суду про анулювання реєстрації через невисування своїх кандидатів на президентських та парламентських виборах впродовж 10 років.

Цього тижня Центральна виборча комісія оголосила попередження 16 кандидатам за порушення термінів відкриття рахунків виборчих фондів.

Під час виборчої кампанії правоохоронцями була зафіксована так звана «чорна» агітація у відношенні одного з кандидатів у вигляді розповсюдження компрометуючих листівок. А 10 березня почато кримінальне провадження за ч.1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) через не допуск ЗМІ на зустріч із виборцями одного з кандидатів.

За дотриманням правопорядку на 189 виборчих дільницях слідкуватимуть 480 поліцейських та 50 співробітників Національної гвардії України.

З огляду на те, що в країні введено карантинні заходи для запобігання поширення коронавірусу, Центрвиборчком рекомендував усім членам комісій працювати в масках і не допускати скупчення людей на дільницях. Забезпечити ДВК індивідуальними засобами захисту, антисептичними засобами, засобами термометрії мають органи місцевої влади.

Як запевнили напередодні кореспондента Укрінформу в Харківській ОДА, в регіоні накопичено достатню кількість масок і деззасобів, тому члени комісій будуть забезпечені всім необхідним.

Також, за проханням ЦВК, на дільницях мають організувати дезінфекцію приміщень.