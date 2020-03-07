Довибори в Раду: ЦВК зареєструвала шість міжнародних спостерігачів

Центральна виборча комісія зареєструвала 6 офіційних спостерігачів від міжнародної організації на проміжних виборах народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

“Під час чергового засідання Центральної виборчої комісії 6 березня, розглянувши відповідне звернення від Міжнародної асоціації зі спостереження за виборами "Elections & Democracy", Комісія зареєструвала 6 офіційних спостерігачів від вказаної організації на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що також зареєстровано довірену особу кандидата у народні депутати Юлії Світличної та трьох довірених осіб кандидата Олени Скоморощенко.

Як повідомляв Укрінформ, Центральна виборча комісія 16 січня оголосила про початок виборчого процесу проміжних виборів народного депутата в одномандатному виборчому окрузі № 179 у Харківській області. На них зареєстровано 40 кандидатів.

Раніше комісія скасувала реєстрацію кандидата в народні депутати Соколова Михайла, який балотувався в ОВО № 179 у порядку самовисування. Крім того, 3 березня ЦВК скасувала реєстрацію кандидата в народні депутати від партії "Слуга народу" Вікторії Алєксєйчук та самовисуванця Олександра Діденка під час проміжних виборів в одномандатному виборчому окрузі № 179.

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На окрузі №179 на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року переміг кандидат від «Слуги народу» Олексій Кучер. Водночас у листопаді 2019 року Президент Володимир Зеленський призначив Кучера головою Харківської ОДА.