Довибори в Раду: ЦВК оголосила попередження 16 кандидатам

Центральна виборча комісія оголосила попередження за порушення термінів відкриття рахунків виборчих фондів 16 кандидатам в народні депутати на проміжних виборах в одномандатному виборчому окрузі, №179 (Харківська область), які заплановані на 15 березня.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні ЦВК у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу. Як зазначили в Центрвиборчкомі, згідно із чинним законодавством усі кандидати в народні депутати зобов'язані відкрити рахунки виборчих фондів. Читайте також: ЦВК і Facebook посилять боротьбу з дезінформацією За даними ЦВК, такі рахунки не відкрили 16 із 37 зареєстрованих кандидатів у в 179-му окрузі. Вказаним кандидатам було оголошено попередження.