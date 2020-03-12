Довибори в Раду: ЦВК оголосила попередження 16 кандидатам

Довибори в Раду: ЦВК оголосила попередження 16 кандидатам

Укрінформ
Центральна виборча комісія оголосила попередження за порушення термінів відкриття рахунків виборчих фондів 16 кандидатам в народні депутати на проміжних виборах в одномандатному виборчому окрузі, №179 (Харківська область), які заплановані на 15 березня.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні ЦВК у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначили в Центрвиборчкомі, згідно із чинним законодавством усі кандидати в народні депутати зобов'язані відкрити рахунки виборчих фондів.

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За даними ЦВК, такі рахунки не відкрили 16 із 37 зареєстрованих кандидатів у в 179-му окрузі. Вказаним кандидатам було оголошено попередження.

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