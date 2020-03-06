ЦВК і Facebook посилять боротьбу з дезінформацією

Представники Центральної виборчої комісії та Facebook обговорили актуальні питання реалізації публічних політик та правил соцмережі в Україні, у тому числі щодо виборів та протидії дезінформації.

Про це йшлося під час зустрічі робочої зустрічі секретаря ЦВК Олени Гатаулліної з керівником Facebook з питань публічної політики в регіоні Європи, Близького Сходу і Африки Анікою Гайзель, повідомляє пресслужба Центрвиборчкому.

У заході також взяли участь члени ЦВК Андрій Євстігнєєв, Віталій Грень, Вікторія Глущенко, виконувач обовʼязків керівника Секретаріату комісії Катерина Шараг, завідувач відділу контролю за використанням коштів Секретаріату комісії Наталія Вадімова, менеджер з питань публічної політики Facebook по Україні Катерина Крук, а також представники офісу Координатора проєктів ОБСЄ в Україні Ігор Ткаченко та Євген Побережний.

За словами Гатаулліної, склад ЦВК з перших днів діяльності взяв курс на модернізацію своєї роботи, насамперед, щодо збільшення її прозорості та посилення довіри суспільства як до ЦВК, так і до виборів загалом.

“У цьому напрямі одними із найважливіших заходів вбачаємо розширення каналів комунікації із всіма суб’єктами виборчого процесу та посилення боротьби з дезінформацією. Відтак, Комісія зацікавлена у співпраці з Facebook, інструментом, який має суттєво допомогти під час реалізації зазначеного”, – сказала вона.

У свою чергу Аніка Гайзель та Катерина Крук поінформували про досвід роботи щодо забезпечення у соціальній мережі доброчесності виборчого процесу, зокрема, й в Україні. Вони, зокрема, детально розкрили механізм боротьби з дезінформацією, викриття фейкових акаунтів тощо.

Зазначається, що тільки торік фахівцям Facebook у співпраці з нашими правоохоронними органами вдалося виявити і припинити діяльність трьох мереж, робота яких була спрямована як проти національної безпеки загалом, так і на перешкоджання чесним та демократичним виборам зокрема.

Окремо учасники зустрічі зупинилися на питаннях розміщення політичної реклами у Facebook, передусім щодо інструментів та механізму визначення її прозорості.

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У ЦВК підкреслили, що наразі законодавчо не врегульоване використання коштів виборчих фондів політичних партій та кандидатів для розміщення агітаційних матеріалів в Інтернеті.

У цьому зв’язку Гатаулліна наголосила, що для можливого розв’язання означеної проблеми у майбутньому є сенс налагодити тісний діалог між ЦВК, Національною радою з питань телебачення і радіомовлення та Facebook.

“Наприкінці заходу сторони домовилися поглиблювати партнерську співпрацю. Окрім іншого, – організувати низку тренінгів для членів ЦВК та працівників Секретаріату Комісії з метою оволодіння додатковими інструментами та можливостями мережі Facebook, а також опанування навичками проведення комунікаційних кампаній, зокрема, й щодо просвіти виборців”, - проінформували в ЦВК.

Фото: cvk.gov.ua