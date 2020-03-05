Facebook та YouTube протидіятимуть дезінформації про коронавірус

Facebook надаватиме безкоштовну рекламу ВООЗ для боротьби з дезінформацією про коронавірус, а відеохостинг YouTube починає позбавляти монетизації деякі ролики на цю тему.

Про це повідомляє MediaSapiens.

Як заявив керівник компанії Facebook Марк Цукерберг, користувачі соцмережі зможуть отримувати інформацію про коронавірус з достовірних джерел. Для цього соцмережа дозволила ВООЗ розміщувати у себе безкоштовну рекламу. Цукерберг пояснив, що це повинно допомогти організації ефективніше реагувати на ситуацію з коронавірусом і боротися з дезінформацією про нього.

Користувачі, які на Facebook шукають інформацію про коронавірус, почнуть бачити спливаючі рекламні вікна. Клікнувши на них, вони перейдуть на ресурси ВООЗ або місцевих медичних організацій, щоб отримати свіжу інформацію.

Жителі країн, в яких виявлені випадки передачі вірусу від однієї людини до іншої, бачитимуть інформацію про вірус у своїй стрічці новин.

Цукерберг також повідомив, що Facebook надасть кошти у вигляді рекламних кредитів іншим організаціям. За його словами, соцмережа буде видаляти фейкові заяви і теорії змови, які було розвінчано провідними світовими організаціями з охорони здоров'я.

Водночас YouTube, як зазначається у повідомленні, вже позбавляє монетизації деякі ролики про коронавірус.

Читайте також: Цукерберг пропонує створити нову модель фільтрації шкідливого контенту

Блогери на YouTube часто вирішують не записувати ролики про коронавірус, навіть якщо це популярна тема, завдяки якій відео можуть набрати багато переглядів. Справа в тому, що їм можуть вимкнути монетизацію, пише The Verge. У минулому YouTube вже демонстрував відео, що стосуються чутливих тем, зазначає видання. У рекламних рекомендаціях компанії зазначено, що до чутливих тем, зокрема, належать нещодавні події, які можуть бути використані у «зловмисних» цілях. Таким відео дозволяється залишатися на платформі, але вони просто не можуть заробити гроші від вбудованої рекламної служби платформи YouTube.

У компанії заявили, що спалах коронавірусу зараз вважається чутливою темою. «Таким чином, всі відео, зосереджені на цій темі, будуть демонетизовані до подальшого повідомлення», - сказав у своєму недавньому відео співробітник YouTube Том Леунг.

Водночас, згідно з публікацією, не всі відео позбавляють монетизації. Новинні канали часто запускають відео на чутливі теми з рекламою, яка відтворюється, оскільки вони надають цю рекламу самі.

У YouTube прокоментували The Verge, що в компанії існує сувора політика регуляції. Вона регулює, на яких типах відео дозволяється розміщувати рекламу. Там додали, що правила застосовуються без упередженості, і що коли канал створений для висвітлення чутливих сюжетів, вони мають змогу монетизувати контент, створюючи відео про коронавірус.

Раніше повідомлялося, що ВООЗ з ІТ-гігантами розробляють план боротьби з фейками про коронавірус.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 5 березня 2020 року було зареєстровано 95 416 випадків захворювання Covid-19, з них 3285 закінчилися смертю, при цьому 53 278 (55,6%) осіб одужали.

За межами Китаю зафіксовано 14 850 випадків у 74, крім України, країнах світу.