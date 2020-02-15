Цукерберг пропонує створити нову модель фільтрації шкідливого контенту

Регуляція шкідливого контенту, який охоплює близько двох десятків різних інформаційних загроз, є однією зі сфер, над якою працює Facebook для забезпечення безпечного інформаційного середовища.

Про це 15 лютого розповів під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки глава компанії Facebook Марк Цукерберг, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Що стосується рамок регуляції контенту, я дійсно вважаю, що шкідливий контент потрібно регламентувати. На мою думку, питання полягає в тому, які рамки ви будете використовувати для цього", - зазначив глава Facebook.

Він підкреслив, що його компанія відокремлює близько двох десятків видів загроз, що містяться в сучасному контенті.

"Існує приблизно двадцять різних категорій загроз, які ми відстежуємо – від пропаганди тероризму до експлуатації дітей, розпалювання насильства, риторики ненависті", - зазначив Цукерберг. У цьому контексті він також згадав про маніпуляції з метою вплинути на результати виборів, поширення фейків та інші інформаційні загрози.

Цукерберг описав дві існуючі основні моделі регуляції контенту.

Перша – це публікації у ЗМІ перевіреної інформації. Цього не можна зробити на платформі Facebook, оскільки користувачі платформи розміщують приблизно 100 млрд повідомлень щодня. "Тобто, ідея полягає в тому, що в такому випадку ми повинні наймати редакторів, які перевірятимуть кожне повідомлення", - зазначив він.

Друга модель – це звичайна телекомунікація даних, за яку транслятор не несе відповідальності.

"Я думаю, що потрібно створити третю регуляційну модель", - зазначив Цукерберг. За його словами, вона має бути десь посередині.

Фото: securityconference.org