Facebook відстоюватиме свободу вираження поглядів - Цукерберг

Засновник Facebook Марк Цукерберг заявив, що соцмережа буде відстоювати свободу вираження поглядів та шифрування, навіть якщо це супроводжуватиметься негативною реакцією.

Про це повідомляє CNN.

"Марк Цукерберг каже, що Facebook буде відстоювати такі принципи як свобода вираження поглядів та шифрування, навіть якщо це стикнеться з негативною реакцією", - йдеться у повідомленні.

Засновник мережі Facebook та генеральний директор компанії заявив, що метою його компанії протягом тривалого часу було не робити нічого, що вважалося б "занадто образливим", але він зараз змінює цей підхід.

"Це новий підхід і, я гадаю, що він буде дратувати багатьох людей. Але, чесно кажучи, старий підхід також дратував багато кого, тому спробуймо щось нове... Ми будемо видаляти вміст, який дійсно образливий, але потрібно провести межу (між образою та свободою вираження - ред.) у певний момент", - сказав він.

Компанія Facebook зазнає критики за те, що дозволяє політикам обманювати у політичній рекламі, яку розміщує соцмережа, в той час, коли мережа Twitter через це вирішила взагалі заборонити політичну рекламу.