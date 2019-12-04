Facebook створить програму для мандрівників - NYT

Компанія Facebook планує створити спеціальні додатки та програми, призначені для мандрівок, розміщення подкастів, розсилки інформаційних бюлетенів та послуг.

Про це повідомляє NYT з посиланням на власні джерела у компанії.

"Facebook вивчає можливість створення нових продуктів, таких як додатки та програми для подкастів, подорожей, надання послуг на робочому місці та інструменти для розсилки новин", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Марк Цукерберг, головний директор Facebook, зосереджений на підтримці позиції соціальної мережі як невід'ємної частини цифрового життя людей.

Створенням продуктів буде займатися новий експериментальний підрозділ компанії під назвою New Product Experimentation Team.

"Завдання цього підрозділу полягає у тому, щоб опрацьовувати найбільш перспективні напрями розвитку соціальної мережі. Підрозділ розбитий на п'ять груп, кожна з яких складається з 10-15 співробітників та займається оперативним запуском нових продуктів та зняттям з експлуатації тих з них, які не мають попиту у споживачів", - йдеться у повідомленні.