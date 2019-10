Facebook незабаром представить вкладку "Новини" — ЗМІ

Соціальна мережа Facebook представить у п’ятницю, 25 жовтня, нову вкладку «Новини», де будуть з’являтися матеріали сотень новинних організацій.

Про це повідомляє The Columbian з посиланням на поінформовані джерела.

"Facebook планує запустити в п’ятницю вкладку «Новини», яка пропонує повідомлення сотень новинних організацій, за деякі з них потрібно буде заплатити за подачу контенту на сервіс", - йдеться у повідомленні.

Загалом у переліку представлені 200 новинних організацій, серед яких The Washington Post, The Wall Street Journal, Business Insider, BuzzFeed News та ін. Також можуть бути представлені матеріали The New York Times, однак газета відмовилася коментувати дану інформацію.

"Робота з індустрією ЗМІ, щоб зробити вкладку «Новини» правильною, є нашою метою і фокусом цього року. Ми отримуємо велику кількість відгуків партнерів про продукт і з нетерпінням чекаємо його запуску найближчим часом. Я вважаю, що ми можемо надати людям у Facebook кращі новини", - зазначив віце-президент Facebook з глобального новинного партнерства Кемпбелл Браун.

Читайте також: Facebook не видалятиме рекламу кампанії Трампа із заявами про Байдена і Україну

Очікується, що вкладку з новинами буде представлено сьогодні на заході у Нью-Йорку, де буде присутній CEO Марк Цукерберг.