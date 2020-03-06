Довибори у Раду: більшість кандидатів не проживають на території округу — ОПОРА

Значна частина кандидатів для участі у проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року не проживає на території округу.

Про це сказав аналітик Громадянської мережі ОПОРА Олександр Клюжев під час пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Якщо говорити про те, на скільки кандидати представляють територію округу або територію області, то за нашими даними і за даними Центральної виборчої комісії, значна частина кандидатів не проживають на території округу, 24 кандидати є мешканцями інших регіонів України, 16 кандидатів є мешканцями Харківської області, причому дві особи проживають безпосередньо на території округу”, - сказав Клюжев.

Водночас він уточнив, що із 40 зареєстрованих кандидатів участь у виборах братимуть 37 кандидатів, оскільки троє відмовилися від балотування.

Клюжев зауважив, що така кількість кандидатів не є рекордною за кількістю кандидатів, якщо їх порівнювати із відповідними виборами протягом 2014-2020 років.

Зокрема він повідомив, що найбільша кількість кандидатів була зареєстрована на проміжних виборах народного депутата України в ОВО №205 (Чернігівська область) у 2015 році - 127, але найбільша кількість кандидатів включена до бюлетеня в 2016 році в ОВО №114 (Луганська область) — 104 кандидатів.

“Якщо говорити про інші певні характеристики кандидатського корпусу, то ми маємо із 40 осіб 28, які були висунуті політичними партіями. Інші кандидати - самовисуванці. До того ж із цих 28 партій тільки дві партії були парламентськими, інші політичні партії були поза парламентськими”, - розповів Клюжев.

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Як повідомляв Укрінформ, Центральна виборча комісія 16 січня оголосила про початок виборчого процесу проміжних виборів народного депутата в одномандатному виборчому окрузі № 179 у Харківській області. ЦВК призначила вибори на неділю, 15 березня 2020 року.

Центральна виборча комісія зареєструвала 40 кандидатів у народні депутати в №179 на окрузі.

Як відомо, 2 березня був останній день для звернення кандидата із заявою про відмову балотуватися чи партії про скасування рішення щодо реєстрації кандидата.

Раніше комісія скасувала реєстрацію кандидата в народні депутати Соколова Михайла, який балотувався в ОВО № 179 у порядку самовисування. Окрім того 3 березня ЦВК скасувала реєстрацію кандидата в народні депутати від партії "Слуга народу" Вікторії Алєксєйчук та самовисуванця Олександра Діденка під час проміжних виборів в одномандатному виборчому окрузі № 179.

На окрузі №179 на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року переміг кандидат від «Слуги народу» Олексій Кучер. Водночас у листопаді 2019 року Президент Володимир Зеленський призначив Кучера головою Харківської ОДА.