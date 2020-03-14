Довибори у Раду: жоден з членів виборчих комісій не відмовився від роботи

Ніхто з членів виборчих комісій на одномандатному виборчому окрузі №179, де 15 березня пройдуть довибори до Верховної Ради, не відмовився від роботи через небезпеку коронавірусу.

Про це заявив голова окружної комісії Олександр Коновал на своїй сторінці в Facebook.

«Велику частину бюлетенів роздано. Ніяких масок і протигазів. Всі працюють - ніякої паніки. Жодної відмови через переляк», - написав Коновал.

Напередодні голова Харківської ОДА Олексій Кучер на пресконференції заявив, що «деякі члени комісій відмовляються брати участь у виборах», побоюючись великої кількості контактів у день голосування.

Центральна виборча комісія своєю чергою провела засідання, за підсумками якого закликала місцеву владу забезпечити всі комісії округу необхідними засобами індивідуального захисту, антисептичними засобами, засобами термометрії, забезпечити дезінфекцію приміщень.

Як повідомляв Укрінформ, голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська нагадала, що відмова від виконання своїх обов'язків членами окружної виборчої комісії або дільничних виборчих комісій без поважних причин є кримінальним злочином. Водночас вона зазначила, що "в день виборів, очевидно, треба бути готовими до ротації, якщо члени комісії не вийдуть на роботу".

В окрузі № 179 у Харківській області призначено довибори на 15 березня. За мандат борються 37 кандидатів.

Раніше в цьому окрузі на позачергових виборах 21 липня 2019 року переміг кандидат від «Слуги народу» Олексій Кучер. У листопаді 2019 року Президент Володимир Зеленський призначив Кучера головою Харківської ОДА.

Округ охоплює Лозівський, Красноградський, Кегичівський, Зачепилівський, Сахновщинський райони Харківської області.

Фото: Олександр Коновал в Facebook