Уряд на закритому засіданні розгляне рішення РНБО щодо коронавірусу

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні у суботу розгляне рішення Ради національної безпеки та оборони від 13 березня, зокрема, рішення щодо закриття КПВВ на лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.

“Збираю позачергове засідання уряду на 12:00. Маємо розглянути рішення РНБО, яке було прийняте вчора. Засідання пройде в закритому форматі. Розглядатимуться документи з обмеженим доступом, тож навіть попри бажання бути відкритими, є процедури, яких ми маємо дотримуватися”, - наголосив Шмигаль.

За його словами, прийматимуться виключно ті ініціативи, які у своїй промові озвучив Президент України Володимир Зеленський.

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Головні питання порядку денного, зокрема, закриття на два тижні пунктів пропуску через кордон для регулярного пасажирського сполучення з 17 березня;

припинення в’їзду на територію України іноземців протягом двох тижнів з 16 березня; закриття на два тижні контрольних пунктів на лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями з 16 березня.

Окрім того, Шмигаль зазначив, що уряд розгляне фінансування Мінфіном виготовлення не менш ніж 200 тисяч тестів для діагностики коронавірусу Інститутом молекулярної біології і генетики НАН України на передачу МОЗ; забезпечення індивідуальними засобами захисту медперсоналу, контактних осіб, працівників правоохоронних і органів порятунку, задіяних у протиепідемічних заходах.

На порядку денному також стимулювання вітчизняних підприємств для виробництва необхідних засобів для надання допомоги хворим; виділення коштів МОЗ для закупівлі необхідних засобів медичного призначення для населення; забезпечення пріоритетного проведення платежів на закупівлю товарів, робіт та послуг, пов’язаних з протидією розповсюдженню Covid-19; запровадження в установленому порядку митного оформлення протягом однієї доби вантажів з гуманітарною допомогою, що надходять в Україну, пов’язану з організацією боротьби з Covid-19.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше уряд ухвалив рішення проводити засідання в онлайн-режимі.

З 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

Наразі в Україні підтверджено 3 випадки коронавірусу.

13 березня на засіданні РНБО ухвалено рішення про закриття кордонів для іноземців на два тижні з 16 березня.

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Станом на ранок суботи, 14 березня, у світі підтверджено 145 374 випадків коронавірусу. Найбільша кількість заражених – у Китаї (80 973), Італії (17 660), Ірані (11 364), Південній Кореї (8 086), Іспанії (5 232). Зафіксовано 5 429 смертей від коронавірусної хвороби. Одужали 71 694 людини.