Венеціанська комісія вітає скасування судової реформи в Україні

Венеціанська комісія позитивно оцінила рішення Конституційного суду України про скасування судової реформи у державі.

Про це йдеться у заяві президента Венеціанської комісії Джованні Букіккіо, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Я вітаю рішення Конституційного суду України від 11 березня, яке декларує неконституційність змін до закону про судочинства та статус суддів», - заявив голова Венеціанської комісії.

Відзначається, що у грудні 2019 року Комісія висловилася, що таке законодавче рішення повинно бути скасоване.

Як повідомляв Укрінформ, Конституційний суд України 11 березня оприлюднив рішення у справі за поданням Верховного суду щодо судоустрою та статусу суддів.

Зокрема, йдеться про рішення № 4-р/2020 у справі за конституційним поданням Верховного суду щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень законів України "Про судоустрій і статус суддів" від 2 червня 2016 року № 1402–VIII, "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування" від 16 жовтня 2019 року № 193–IX, "Про Вищу раду правосуддя" від 21 грудня 2016 року № 1798–VIII".

Фото: venice.coe.int