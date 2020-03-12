Соколовська стала заступницею керівника Офісу Президента

Соколовська стала заступницею керівника Офісу Президента

Указ
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив ексміністра соціальної політики Юлію Соколовську заступником керівника Офісу Президента.

Відповідний указ №78/2020 оприлюднено на сайті Глави держави.

"Призначити Соколовську Юлію Сергіївну заступником Керівника Офісу Президента України", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: У Мінфіні провели кадрові ротації

Як відомо, Юлія Соколовська працювала на посаді міністра соціальної політики в уряді Олексія Гончарука.

Фото: Офіс Президента

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-