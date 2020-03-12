У Мінфіні провели кадрові ротації

Кабімін звільнив Геннадія Пліса та Юрія Джигира з посад заступників міністра фінансів. Юрія Гелетея перепризначено заступником міністра фінансів, а Василь Шкураков, який був заступником міністра фінансів, обійняв посаду першого заступника.

Про це йдеться в розпорядженнях уряду від 11 березня 2020 року, оприлюднених на Урядовому порталі.

"Звільнити Пліса Геннадія Володимировича з посади заступника Міністра фінансів України відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 9 Закону України “Про центральні органи виконавчої влади”. Звільнити Джигира Юрія Анатолійовича з посади заступника Міністра фінансів України відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 9 Закону України “Про центральні органи виконавчої влади”, - зазначено у розпорядженнях №253-рта №252-р.

Розпорядженням №257-р Юрія Гелетея перепризначено заступником міністра фінансів України з питань європейської інтеграції.

Відповідно до розпорядження №256-р, Василь Шкуракова, який раніше був заступником міністра фінансів, призначений першим заступником міністра.

Як повідомляв Укрінформ, 5 березня 2020 року Ігор Уманський приступив до своїх обов'язків міністра фінансів, замінивши на цій посаді Оксану Маркарову.