Єрмак у Мінську обговорив у Мінську обмін полоненими

У Мінську відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі за участі керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака та заступника керівника адміністрації президента РФ Дмитра Козака.

Про це повідомляє Офіс Президента України.

За результатами зустрічі сторони вирішили представити в ТКГ остаточно узгоджені списки осіб, що підлягають процедурі обміну.

"(Домовилися - ред.) представити в ТКГ перелік осіб, що підлягають взаємному звільненню, маючи на увазі необхідність завершення вказаних звільнень у найкоротший термін... та остаточно узгоджені списки осіб, що підлягають процедурі взаємного звільнення, включно з підсумками верифікації, проведеної Міжнародним комітетом Червоного Хреста, з безумовним і безперешкодним доступом представників МКЧХ до визначених осіб на територіях України та ОРДЛО", - йдеться у повідомленні.

Також під час зустрічі обговорювали питання розведення сил і засобів, одночасного відкриття КПВВ у Золотому та Щасті та запровадження Консультативної ради.

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Також сторони вирішили підписати рішення Тристоронньої контактної групи щодо запровадження Консультативної ради в складі політичної підгрупи ТКГ після консультацій з представниками ОБСЄ, Французької Республіки та Федеративної Республіки Німеччина щодо виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в Нормандському форматі.

Як повідомлялося, попереднє засідання ТКГ відбулося 26 лютого. На ньому обговорювалися питання про додаткові ділянки розведення сил і засобів, нові обміни утримуваними особами, забезпечення ефективного пошуку зниклих безвісти, можливості відкриття нових пунктів пропуску через лінію зіткнення.

Водночас, Президент України Володимир Зеленський висловив надію на проведення в березні обміну утримуваними особами.

Фото: @BelarusMID