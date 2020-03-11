Єрмак у Мінську обговорив у Мінську обмін полоненими
Про це повідомляє Офіс Президента України.
За результатами зустрічі сторони вирішили представити в ТКГ остаточно узгоджені списки осіб, що підлягають процедурі обміну.
"(Домовилися - ред.) представити в ТКГ перелік осіб, що підлягають взаємному звільненню, маючи на увазі необхідність завершення вказаних звільнень у найкоротший термін... та остаточно узгоджені списки осіб, що підлягають процедурі взаємного звільнення, включно з підсумками верифікації, проведеної Міжнародним комітетом Червоного Хреста, з безумовним і безперешкодним доступом представників МКЧХ до визначених осіб на територіях України та ОРДЛО", - йдеться у повідомленні.
Також під час зустрічі обговорювали питання розведення сил і засобів, одночасного відкриття КПВВ у Золотому та Щасті та запровадження Консультативної ради.
Також сторони вирішили підписати рішення Тристоронньої контактної групи щодо запровадження Консультативної ради в складі політичної підгрупи ТКГ після консультацій з представниками ОБСЄ, Французької Республіки та Федеративної Республіки Німеччина щодо виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в Нормандському форматі.
Як повідомлялося, попереднє засідання ТКГ відбулося 26 лютого. На ньому обговорювалися питання про додаткові ділянки розведення сил і засобів, нові обміни утримуваними особами, забезпечення ефективного пошуку зниклих безвісти, можливості відкриття нових пунктів пропуску через лінію зіткнення.
Водночас, Президент України Володимир Зеленський висловив надію на проведення в березні обміну утримуваними особами.
Фото: @BelarusMID