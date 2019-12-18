Окупанти на Донбасі тримають у полоні 250 осіб — СБУ

У полоні підтримуваних Росією НЗФ на Донбасі перебувають 250 людей.

Про це повідомила Служба безпеки України у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Станом на 16 грудня в рамках Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України запитуються як незаконно позбавлені волі на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях 250 осіб», – заявили в СБУ.

Наприкінці жовтня Служба безпеки України у відповідь на запит Радіо Свобода повідомила, що на Донбасі незаконно позбавлені волі 245 людей.

27 грудня 2017 року на Донбасі між українською стороною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся останній наразі масштабний обмін утримуваними особами. Українській стороні 27 грудня передали 74 людини, проте одна з них вирішила залишитися на непідконтрольній українській владі території. Київ передав бойовикам 233 людини.

Як повідомлялося, 9 грудня у Парижі лідери Франції, Німеччини, України та Росії, зокрема, домовилися, що до кінця року Київ та Москва проведуть обмін утримуваними особами за формулою «всіх на всіх» до 31 грудня.