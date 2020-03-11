У Мінську почалася зустріч Тристоронньої контактної групи

Зустріч Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Сході України відбувається в Мінську.

Про це повідомляє МЗС Білорусі у Twitter.

"У Мінську відбувається зустріч Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Сході України", - йдеться в повідомленні.

У той же час, Радіо Свобода з посиланням на Посольство України в Білорусі повідомляє, що керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак перебуває в Мінську, де разом із заступником голови адміністрації президента РФ Дмитром Козаком має взяти участь у роботі ТКГ, зокрема обговорити обмін утримуваними особами.

Як повідомлялося, попереднє засідання ТКГ відбулося 26 лютого. На ньому обговорювалися питання про додаткові ділянки розведення сил і засобів, нові обміни утримуваними особами, забезпечення ефективного пошуку зниклих безвісти, можливості відкриття нових пунктів пропуску через лінію зіткнення.

У той же час, Президент України Володимир Зеленський висловив надію на проведення в березні обміну утримуваними особами.