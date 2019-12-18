Сайдік: Доведеться зробити ще кроки, щоб обміняти полонених "всіх на всіх"
Про це повідомив за підсумками переговорів Спеціальний представник голови ОБСЄ у ТКГ Мартін Сайдік, передає "Радіо Свобода".
"Сторони ґрунтовно обговорювали питання обміну полоненими, щоб реалізувати домовленості у Парижі. Доведеться зробити ще кроки, щоб досягти цього", – сказав Сайдік.
Як повідомляє кореспондент видання, головним питанням була реалізація паризької домовленості лідерів «нормандського четвірки» щодо обміну полоненими до Нового року.
Переговори йшли важко, представники Росії не йшли на поступки й на засіданні гуманітарної підгрупи, і на зустрічі самої ТКГ, сказав представник делегації України. Вони вимагали, щоб Україна домовлялася з ОРДЛО.
Делегаціям довелося призначити ще одне засідання для обговорення питання обміну, яке почалося о 20:00 і затягнулося до пізнього вечора.
Нагадаємо: обмін мав відбутися до Нового року, як домовилися лідери України, Німеччини, Франції та Росії на саміті у Парижі.
Сьогодні відбулося останнє засідання ТКГ під головуванням Мартіна Сайдіка, він залишає посаду спецпредставника голови ОБСЄ щодо Донбасу після чотирьох із половиною років роботи. На засіданні у Мінську була його наступниця Гайді Грау, але від коментарів пресі вона відмовилася.