Разумков пояснив, чому за призначення міністрів голосували "пакетом"

Голова ВР України Дмитро Разумков заявив, що не розуміє "претензій" з приводу голосування за призначення нових міністрів "за списком".

Про це він зазначив в ефірі "112 Україна" у відповідь на прохання журналістів роз'яснити, чому парламент призначив новий склад Кабміну "за списком".

"Я знаю про цю історію, про це говорили й навіть ми бачили демарш окремих депутатів із зали. Однак, я не зовсім розумію тут претензій, тому що за всі уряди, згідно з законом України, є можливість голосування за списком. Немає голосування "пакетом"," кульком" чи якось по-іншому. Є голосування списком і завжди так відбувалось", - заявив він.

Разумков наголосив, що "з точки зору консолідованої позиції монобільшості все було зроблено відповідно до закону і відповідно до тих обіцянок і пропозицій, які були висунуті монокоаліцією".

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада України 4 березня затвердила склад нового Кабінету міністрів, який представив парламентаріям Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Представники фракцій "Голос" і "Євросолідарність" вимагали, щоб голосування за призначення членів Кабінету міністрів відбувалося за кожного кандидата окремо, а не списком.