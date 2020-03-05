Корнієнко каже, що на "силового" віцепрем'єра вже є кандидатура

Ідея щодо створення в Кабінеті міністрів посади віцепрем'єр-міністра з питань оборони зберігається.

Про це журналістам у кулуарах Верховної Ради повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

На запитання, чи буде посада віцепрем'єра з питань оборони в оновленому уряді, Корнієнко відповів:

"Так, ця ідея зберігається. Можливо, найближчим часом буде повідомлено про кандидатуру, яка вже точно є", - сказав депутат.

Корнієнко також підтвердив, що обійняти цю посаду пропонували керівнику КБ "Луч" Олегу Коростельову.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 4 березня, парламент затвердив новий склад Кабінету міністрів України, який очолив Денис Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що в уряді може з'явитися нова посада віцепрем'єра з оборонно-промислового комплексу, яку посяде керівник КБ "Луч" Олег Коростельов, проте, за інформацією народного депутата Олексія Гончаренка, Коростельов відмовився від посади віцепрем’єра.