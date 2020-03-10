Розгляд “земельних” поправок у Раді може розтягнутися на 3-4 дні

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко припускає, що розгляд останніх 700 поправок до законопроєкту про ринок землі може розтягнутися на 3-4 дні.

Про це він сказав журналістам 10 березня після засідання "круглого" столу на тему "Реформування законодавства, що регулює місцеві вибори".

"Останні поправки були від ОПЗЖ, і вони дійсно інтенсифікувалися, але з тих 700, які залишилися, від ОПЗЖ - лише 200. Тобто правок 500 не вийде турбо. Це може на днів три розтягнутися точно або на чотири", - пояснив Корнієнко у відповідь на запитання, чи може парламент 17-20 березня завершити розгляд поправок до законопроєкту про ринок землі та ухвалити його в цілому.

Він не виключає, що під час завершення розгляду поправок можливі блокування трибуни ВР.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 6 лютого розпочала розгляд у другому читанні законопроєкту №2178-10 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення”. На знак протесту народні депутати від фракції "Батьківщина" і "Опозиційна платформа - За життя" блокували трибуну та президію парламенту.

За перший день розгляду поправок до законопроєкту парламентарії встигли розглянути 184 поправки з більш ніж 4000. За другий депутати розглянули 216 поправок до земельного законопроєкту.

7 лютого голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія спрогнозував, що Рада зможе вийти на рішення щодо ухвалення закону про ринок землі 16-17 квітня.

Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10), який зокрема передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на продаж землі.

Після цього аграрії провели кілька масових акцій протесту проти запуску ринку землі.

У підготовленому до другого читання законопроєкті передбачено, що купувати землю сільськогосподарського призначення зможуть лише українці; концентрація земель в одних руках становить до 10 тис. га; розрахунок за землю — виключно безготівковий з перевіркою походження коштів; забороняється купувати землю у 50-кілометровій зоні від кордону; зафіксовано мінімальну ціну на земельну ділянку; банки не зможуть купувати землю - лише брати у заставу; частина коштів від продажу земель державної та комунальної власності піде на створення Фонду розвитку сільських територій.