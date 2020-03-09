Разумков: Ми високо цінуємо гуманітарну та технічну допомогу Швейцарії

Україна високо цінує гуманітарну допомогу Швейцарії у сфері водопостачання та охорони здоров’я.

Про це під час офіційного візиту до Швейцарії заявив Дмитро Разумков, інформує сайт Верховної Ради.

«У рамках офіційного візиту до Швейцарії Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков ознайомився з проєктами допомоги Україні. Зокрема, представники Державного секретаріату розвитку та співробітництва (DEZA) презентували проєкти швейцарської гуманітарної допомоги для східної України у сфері водопостачання та охорони здоров’я», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, керівник парламенту висловив вдячність Швейцарії за допомогу та підтримку.

«Сьогодні людям, що мешкають на тимчасово окупованих територіях або на територіях у безпосередній близькості до лінії розмежування, важлива будь-яка допомога. Із початком війни з’явилася проблема із медичними закладами, адже багато з них було знищено або пошкоджено. Окрім того, ми бачимо зростання кількості хвороб, і дуже важливо виявляти ці проблеми на початкових стадіях, щоб можна було врятувати людей», - наголосив Разумков.

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За його словами, не менш серйозним залишається і питання водопостачання.

«Ми високо цінуємо багаторічну гуманітарну та технічну допомогу Швейцарії та сподіваємося на її продовження», - заявив Голова ВР.

У рамках зустрічі сторони також обговорили пріоритетні напрями подальшої співпраці.

Як повідомлялося, Голова ВР Дмитро Разумков 9-10 березня перебуває у Швейцарії з офіційним візитом.