Разумков у Швейцарії говорив про Донбас та Крим

Україна готова до всебічної співпраці зі Швейцарією задля розвитку двосторонніх відносин.

У цьому Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков запевнив голову Національної ради Федеральних зборів Швейцарської Конфедерації Ізабель Море та її заступницю Ірен Келін, повідомляє пресслужба ВР.

«Мені дуже приємно, що саме наша делегація є першою іноземною для Федеральних зборів нового скликання. Хочу побажати вам успіхів у подальшій роботі й запевнити, що Україна та Верховна Рада готові всіляко співпрацювати зі Швейцарією задля розвитку двосторонніх відносин», - зазначив український спікер.

Він розповів співрозмовницям, що у Верховній Раді вже сформовано депутатську групу з питань міжпарламентських зв’язків із Швейцарією. «Важливо, що зараз розпочалась активна взаємодія і на рівні посольств, і на рівні парламентських груп дружби. Ми маємо багато перспективних напрямів для спільної роботи, зокрема у сфері імплементації реформ», - зауважив Разумков.

Читайте також: Разумков розпочав дводенний офіційний візит до Швейцарії

Голова ВР також подякував Швейцарії за ефективну економічну співпрацю.

«Ви є локомотивом залучення інвестицій в Україну. Ми раді, що Швейцарія входить до п’ятірки найбільших наших країн-інвесторів, і сподіваємося, що дружні парламентські відносини посилять економічні, і, як наслідок, збільшать обсяг інвестицій», - підкреслив він.

На зустрічі також обговорено питання щодо забезпечення прав людини на окупованих територіях, шляхи врегулювання збройного конфлікту на Донбасі та повернення анексованого Криму, надання підтримки з боку Швейцарії на міжнародних майданчиках, а також можливості вивчення швейцарського досвіду прямої демократії.

Голова Верховної Ради запросив представників парламенту Швейцарії відвідати Україну, а також відвідав засідання Національної ради й Ради кантонів Федеральних зборів Швейцарської Конфедерації.

Як повідомлялося, Голова ВР Дмитро Разумков 9-10 березня перебуває у Швейцарії з офіційним візитом.