Разумков розпочав дводенний офіційний візит до Швейцарії
Укрінформ
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков здійснює офіційний візит до Швейцарії.
Про це повідомляє пресслужба парламенту.
"Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков 9 березня розпочав офіційний візит до Швейцарії", - йдеться у повідомленні.
Програмою візиту передбачені зустрічі глави українського парламенту з Президентом Швейцарії Симонеттою Зоммаругою, головою Національної ради Федеральних зборів Швейцарської Конфедерації Ізабель Море та головою Ради кантонів Федеральних зборів Швейцарії Хансом Штеклі.
Як повідомлялося, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 9-10 березня перебуватиме у Швейцарії з офіційним візитом.