Разумков розпочав дводенний офіційний візит до Швейцарії

Разумков розпочав дводенний офіційний візит до Швейцарії

Укрінформ
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков здійснює офіційний візит до Швейцарії.

Про це повідомляє пресслужба парламенту.

"Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков 9 березня розпочав офіційний візит до Швейцарії", - йдеться у повідомленні.

Програмою візиту передбачені зустрічі глави українського парламенту з Президентом Швейцарії Симонеттою Зоммаругою, головою Національної ради Федеральних зборів Швейцарської Конфедерації Ізабель Море та головою Ради кантонів Федеральних зборів Швейцарії Хансом Штеклі.

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Як повідомлялося, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 9-10 березня перебуватиме у Швейцарії з офіційним візитом.

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