У “ДНР” "зачищають" українську через плани Росії забрати окуповані території — Клімкін

Те, що у так званій “ДНР” українська мова більше не матиме статусу державної, свідчить про незмінність намірів Росії забрати окуповані території незалежно від подальшого статусу.

Про це написав ексміністр закордонних справ Павло Клімкін у Facebook.

“Так звана народна рада так званої "ДНР" прийняла рішення про "зачистку" української мови - вона вже не буде державною. Росія готується забрати ці території незалежно від подальшого статусу, і для цього будує російську реальність другого сорту”, - вважає Клімкін.

За його словами, видача жителям окупованих територій російських паспортів, прийняття рішення про начебто межі так званої "ДНР" у межах Донецької області, "зачистка" свідомості - це все є елементами одного плану. А запропоновані Путіним нові правки до Конституції РФ це легітимізують.

“Тому будь-яка домовленість з Росією без наших західних партнерів буде сприяти реалізації російського сценарію. А першим пунктом плану буде примус до прямого діалогу з окупаційними адміністраціями РФ. Будь-які міжсобойчики з Росією завжди погано завершуються”, - застеріг Клімкін.

Водночас він підкреслив: “Якщо ЄС хоче прогресу по Донбасу - хай туди заходить. Це і буде достойне рішення для тих, хто претендує на лідерство на континенті”.

Раніше низка українських ЗМІ з посиланням на сепаратистські ресурси повідомила, що на тимчасово непідконтрольній Києву території Донецької області українську мову позбавлено статусу державної.