Від Путіна не варто чекати поступок щодо Донбасу - Клімкін

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що президента РФ Володимира Путіна влаштовує нинішня ситуація на Донбасі, тож у нього немає причин йти на якісь поступки Україні в цьому питанні.

Про це Клімкін заявив в інтерв'ю "Главкому".

«У сьогоднішній реальності Путін задоволений нинішнім статус-кво. У нього немає причин йти на якісь поступки щодо Донбасу. Адже наявна ситуація є стримувальним фактором для всього подальшого розвитку України. Путіну Донбас абсолютно не потрібен. Йому потрібне остаточне руйнування України", - сказав Клімкін.

На думку ексміністра, прогрес можливий лише в одному випадку – у результаті певної домовленості із Заходом або його частиною і залученням Сполучених Штатів, оскільки США для Путіна – це визначальний елемент світової архітектури безпеки.

"От у рамках такої домовленості може відбутися прогрес щодо Донбасу. Та якщо така домовленість буде, то, впевнений, у нинішній ситуації вона буде укладена через нашу голову. Цю домовленість нам будуть намагатися нав’язати. А від цього залежатиме й те, чи відбудеться (наступна) зустріч у нормандському форматі", - вважає дипломат.

Клімкін зауважив, що груднева зустріч лідерів "нормандської четвірки" емоційно стала дуже важливою подією для всіх нас, проте всі досягнуті там домовленості, навіть щодо припинення вогню, не функціонують.

"Навіть більше, кілька днів тому ми бачили ескалацію, яка за своїми масштабами не може мати місцевого значення. Ми ж добре знаємо, як працює російська система, тому не можемо собі уявити, що хтось із місцевих бойовиків випив склянку горілки й вирішив постріляти. Такий обстріл із артилерії і мінометів однозначно керувався з Москви та Ростова. От вам і результат домовленостей попереднього саміту... Тому для мене питання не тільки в тому, чи відбудеться зустріч, а в тому, що буде далі?", - підсумував ексміністр.