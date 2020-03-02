Для України менеджмент Козака може бути більш небезпечним, ніж Суркова — Клімкін

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що у нинішній ситуації менеджмент нового "куратора" Кремля з українського питання може бути більш небезпечним для України, ніж колишнього помічника президента РФ Владислава Суркова.

Про це Клімкін заявив у інтерв'ю "Главкому".

"Особисто з Козаком я не знайомий. Суркова, який входив до складу російської делегації, бачив на нормандських самітах. Думаю, Сурков ще може залишитися в обоймі кадрів, які займаються Донбасом. Вважаю, що Козак опікуватиметься не тільки Донбасом. Його мета точно полягатиме не у вирішенні проблеми Донбасу, а в реалізації путінських планів щодо всієї України", - сказав дипломат.

Він зазначив, що між Сурковим і Козаком є фундаментальна різниця, яка полягає в тому, що Сурков – це політтехнолог, людина, яка створює віртуальну реальність і потім намагається її проєктувати на реальність, а Козак вміє менеджити реальність. "Він має відповідну ментальність, яка полягає у розкладанні інтересів, активів, потоків, гарантій різним людям. Я вважаю, що в сьогоднішній ситуації менеджмент Козака може бути більш небезпечним, ніж Суркова. Найближчим часом побачимо", - спрогнозував Клімкін.

Стосовно можливості повторення Росією на Донбасі "придністровського сценарію", він зауважив, що на його думку, Кремль не хоче робити з Донбасу друге Придністров’я. "Буде набагато гірше. Зараз є багато розмов про те, що Росія намагатиметься домовитися з ЄС і США про подальшу логіку для України. Модель може бути іншою, ніж у Молдові, але логіка така ж. Усе це може відбутися за нашою спиною, і це надзвичайно небезпечно. Щодо стратегічних цілей, їх буде встановлювати Путін. Сценарист і режисер там один. А реалізаторами цього можуть бути різні люди", - резюмував ексміністр.

Як повідомлялося, заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак 11 лютого був призначений чільним представником у відносинах із Києвом і підтримуваними Москвою бойовиками на сході України.