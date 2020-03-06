Разумков вважає, що треба змінити регламент, бо Рада у п'ятницю - напівпорожня

Голова ВР Дмитро Разумков вважає, що під час підготовки нової редакції Регламенту роботи парламенту необхідно скасувати традиційну рубрику "Різне", в рамках якої народні депутати щоп’ятниці можуть виступати на теми, які не стосуються обговорюваних законопроєктів.

Про це спікер сказав, закриваючи пленарне засідання 6 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Слушна пропозиція Руслана Олексійовича (Стефанчука, першого заступника Голови ВР - ред.) - скасувати «різне». У тому форматі, у якому воно є на сьогодні, це витрачає і час, і краще б ми приймали закони. Тому думаю, що у новій редакції Регламенту це треба буде відобразити», - сказав Разумков, реагуючи, зокрема, на зауваження співголови фракції «Європейська солідарність» Ірини Геращенко з приводу того, що і в новому скликанні парламенту наприкінці засідання у п’ятницю у залі засідань залишаються лише кілька десятків депутатів.

Як повідомлялося, на момент закриття засідання 6 березня у залі Верховної Ради перебували 33 народних депутати.