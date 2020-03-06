Кулеба розповів, як будуватиме роботу в МЗС

Новопризначений глава МЗС Дмитро Кулеба має намір інтегрувати працівників низової ланки до всіх процесів, посилити інститут заступників міністра і співпрацювати з офісом віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, Офісом Президента.

Про це він заявив у зверненні до співробітників дипломатичної служби, повідомляє пресслужба МЗС.

"Насамперед, я хочу, аби найважливішою людиною в міністерстві був не міністр, а аташе. Людина, яка знизу буде мотивувати людей, буде штовхати нагору процеси і буде отримувати свою нагороду у вигляді кар’єрного зростання. Працювати за принципом, коли я роздаю доручення, — не мій стиль. Натомість, я завжди чекаю, аби до мене приходили і казали: "А давайте зробимо ось це". Або "Ви мені потрібні як міністр для того, щоб ми зробили оце", - сказав Кулеба.

У цьому контексті він порадив співробітникам сприймати міністра як інструмент в руках кожного дипломата для досягнення цілей зовнішньої політики України.

"Мені потрібно, щоб ініціативи не згори вниз спускалися, а навпаки — йшли знизу догори. Можливо, я нині кажу речі, які можуть видаватися банальними, бо вони вже відбуваються в МЗС. Але я прошу, аби крім керівної ланки, у зустрічах міністра брали участь деск-офісери. Люди, які вивчили предмет. І я хочу, щоб таку ж практику запровадили заступники міністра, керівники департаментів. Себто я прагну, щоб людина з низової ланки була в усіх процесах, була інтегрована в процес, а не сиділа закритою у кабінеті і виконувала доручення згори", - зазначив очільник зовнішньополітичного відомства.

Він також висловився за посилення в МЗС інституту заступників міністра, "аби їхній рівень дорівнював міністру". За словами Кулеби, заступники міністра користуватимуться його повною довірою.

"Розмова з заступником міністра буде мати таку саму вагу, як розмова з міністром. Це стосуватиметься не лише внутрішніх, а й міжнародних зустрічей. Винятком будуть лише кілька країн, з урахуванням їх внутрішньої ситуації. Але, загалом, ще раз наголошую: отримати зустріч із заступником міністра — це те саме, що зустрітися зі мною. Це правило ми будемо впроваджувати", - акцентував він.

Кулеба також звернув увагу на те, що зовнішня політика не існує в ізоляції, тому МЗС, безумовно, співпрацюватиме з офісом віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, іншими відомствами та Офісом Президента.

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Як повідомляв Укрінформ, 4 березня парламент затвердив новий склад Кабінету міністрів України, який очолив Денис Шмигаль. Колишній глава МЗС Вадим Пристайко став віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Своєю чергою, Кулеба, який обіймав цю посаду, став міністром закордонних справ.

Фото: МЗС