Глава МЗС Естонії привітав з призначенням Кулебу і побажав успіхів Пристайку

Про це Рейнсалу написав у Twitter.

"Я радий привітати Дмитра Кулебу з призначенням міністром закордонних справ України. Вадиме Пристайко, дякую за Вашу самовідданість на посаді міністра закордонних справ і удачі на посаді віцепрем'єра з європейської та євроатлантичної інтеграції України", - написав Рейнсалу.

I am happy to congratulate Dmytro Kuleba on his appointment as Minister of Foreign Affairs of #Ukraine. Vadym Prystaiko @VPrystaiko, thank you for your dedication as Foreign Minister and good luck as Vice Prime Minister for European and Euro-Atlantic integration. 🇺🇦