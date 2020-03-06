Глава МЗС Естонії привітав з призначенням Кулебу і побажав успіхів Пристайку
Про це Рейнсалу написав у Twitter.
"Я радий привітати Дмитра Кулебу з призначенням міністром закордонних справ України. Вадиме Пристайко, дякую за Вашу самовідданість на посаді міністра закордонних справ і удачі на посаді віцепрем'єра з європейської та євроатлантичної інтеграції України", - написав Рейнсалу.
I am happy to congratulate Dmytro Kuleba on his appointment as Minister of Foreign Affairs of #Ukraine. Vadym Prystaiko @VPrystaiko, thank you for your dedication as Foreign Minister and good luck as Vice Prime Minister for European and Euro-Atlantic integration. 🇺🇦— Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) March 5, 2020
Раніше свої привітання Кулебі та подяку за співпрацю Пристайку вже передали глави МЗС Латвії Едгар Рінкевічс і Литви - Лінас Лінкявічус.
Як повідомляв Укрінформ, у середу став відомий затверджений парламентом новий склад Кабміну України, який очолив Денис Шмигаль. Колишній глава МЗС Вадим Пристайко став віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Дмитро Кулеба, який займав цю посаду, став міністром закордонних справ.