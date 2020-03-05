Кулеба і Пристайко стали до виконання нових обов'язків

Новопризначені міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко стали до виконання обов'язків.

Про це Кулеба написав у Twitter.

"Що найважливіше в демократичній країні? Правильно, цивілізована передача влади. Сьогодні з Вадимом Пристайком ми саме так цивілізовано передали один одному владу... Наші погляди на зовнішню політику та інтеграцію до ЄС і НАТО збігаються. Все буде Україна", - написав він.

Що найважливіше в демократичній країні? Правильно, цивілізована передача влади. Сьогодні з @VPrystaiko ми саме так цивілізовано передали один одному владу. Рокіровочка здорової людини 🙂 Наші погляди на зовнішню політику та інтеграцію до ЄС і НАТО збігаються. Все буде Україна 🇺🇦 pic.twitter.com/qHKipBRGsd — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 5, 2020

Як повідомляв Укрінформ, у середу парламент затвердив новий склад Кабінету міністрів України, який очолив Денис Шмигаль. Колишній глава МЗС Вадим Пристайко став віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. У свою чергу, Дмитро Кулеба, який обіймав цю посаду, став міністром закордонних справ.