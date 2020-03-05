Зеленський запевнив послів G7 та ЄС, що перезавантаження уряду не вплине на курс України

Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Полтавської області зустрівся з послами країн "Групи cеми" (G7) та головою Представництва ЄС в Україні і запевнив їх у незмінності обраного державою курсу.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"У неформальній атмосфері учасники зустрічі обговорили питання подальшого курсу України. Зокрема, Президент наголосив на незмінності обраного курсу на реалізацію урядом та Верховною Радою політики, спрямованої на забезпечення добробуту, безпеки, захисту прав і свобод українців, а також на створення сильної правової держави, яка служить громадянину", - зазначають в Офісі Президента.

Зеленський також підкреслив, що перезавантаження Кабінету міністрів має на меті поліпшення результативності роботи виконавчої влади та не вплине на проголошені пріоритети у внутрішній та зовнішній політиці.

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Президент подякував главам дипломатичних представництв країн "Групи семи" та Європейського Союзу за практичну допомогу й політичну підтримку обраного Україною шляху реформ.

Як повідомлялося, 5-6 березня Президент Володимир Зеленський перебуває на Полтавщині з робочою поїздкою.

Фото: Офіс Президента