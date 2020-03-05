ЄС зробив заяву щодо мирного врегулювання на Донбасі

Євросоюз в черговий раз закликав Росію проявити такий же конструктивний підхід та таку ж політичну волю, як це робить Україна, у переговорах щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це йдеться у заяві Європейського Союзу, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 5 березня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"ЄС знову закликає сторони швидко та повною мірою виконати Мінські домовленості та повністю дотримуватися своїх зобов'язань. Ми віддаємо належне українському керівництву за вжитий ним конструктивний підхід та політичну волю до переговорів щодо припинення конфлікту і закликаємо Росію діяти так само. Ми закликаємо Росію повністю взяти на себе відповідальність і використати свій великий вплив на збройні формування, які вона підтримує, щоб повністю виконати мінські зобов'язання", - йдеться у заяві.

У Євросоюзі також висловили жаль щодо того, що сторонам досі не вдалося домовитись про нові ділянки розведення відповідно до "нормандських зобов'язань".

Крім того, ЄС занепокоєний повідомленнями СММ про порушення режиму припинення вогню всередині та в безпосередній близькості від існуючих ділянок розведення, а також щодо триваючої незаконної присутності там членів підтримуваних Росією збройних формувань, які носять нарукавні пов'язки з написом "СЦКК".

"У цьому контексті ми в черговий раз закликаємо Росію повернутися до Спільного центру контролю та координації. Ми шкодуємо, що Росія не взяла участь у нещодавній зустрічі військових експертів "нормандської четвірки" для обговорення цього питання", - зазначається у заяві.

Наголошується, що Росія повинна припинити підживлювати конфлікт на Сході України.

"Ми в черговий раз закликаємо Росію негайно припинити підживлювати конфлікт шляхом надання фінансової та військової підтримки збройним формуванням. І ми залишаємося глибоко стурбованими інформацією про присутність російської військової техніки та персоналу в районах, які контролюються підтримуваними Росією збройними формуваннями. Тривалість економічних санкцій Європейського Союзу проти Росії пов'язана з повним виконанням Мінських домовленостей", - йдеться у заяві ЄС.