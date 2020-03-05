Ексміністр оборони Австрії назвав “найбільшу політичну помилку” Путіна

У 2014 році Росія здійснила спробу не лише окупувати та анексувати Крим, а й дестабілізувати Україну загалом, однак у результаті ці дії керівництва РФ призвели лише до консолідації національної свідомості української нації.

Про це заявив у ексклюзивному коментарі власному кореспонденту Укрінформу колишній федеральний міністр оборони Австрії (1990-2000), президент австрійського аналітичного центру Austrian Institute for European and Security Policy (AIES) Вернер Фассльабенд.

"Тут легко відповісти. Росія зробила спробу не лише окупувати та анексувати Крим, але й дестабілізувати Україну загалом. Я маю на увазі, якщо дивитися не лише на ситуацію з Донбасом, а загалом на ситуацію, як все розпочиналося. Це була спроба так чи інакше зачепити всю країну чи велику її частину", - заявив колишній міністр оборони Австрії, коментуючи питання про те, яким є його бачення подій у Криму та на Донбасі взимку-навесні 2014 року.

Фассльабенд підкреслив, що з юридичної точки зору немає жодних сумнівів: Крим належить Україні.

"Думаю, Путін зробив велику помилку, оскільки він створив те, що не було до цього – дуже сильну національну свідомість української нації. З мого власного досвіду, цього не було раніше, і це розпочалося через ситуацію, що виникла. Адже ніхто в Україні не думав, що він (Путін) використає військову силу проти братерської країни та братерського народу. Це – найбільша політична помилка, яку я бачу", - заявив очільник Австрійського інституту з європейської та безпекової політики.

Він також зазначив, що Україна "зробила висновок з цього" і тепер "знаходиться на правильному шляху".

"Україна розвивається. Звичайно, не кожен регіон однаково. Але, якщо подивитися на ситуацію в Києві та в інших містах, то має місце розвиток, який ніхто не очікував. Так, не все ще добре, і треба багато чого зробити. Але, думаю, країна перебуває на правильному шляху. І Європа підтримуватиме її", - заявив колишній федеральний міністр оборони Австрії.