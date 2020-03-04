Зеленський у Раді поспілкувався з Порошенком та Гончаренком

Президент Володимир Зеленський поспілкувався в сесійній залі парламенту з народними депутатами від фракції "Європейська солідарність" Петром Порошенком та Олексієм Гончаренком.

Сам Гончаренко у Facebook написав, що Президент попросив його не переходити на особистості.

"Багато хто пише, що сказав Зеленський? Зеленський підійшов і сказав: не переходьте зі мною на особистості. Я до цього ставлюся філософськи".

Крім того, у президії Верховної Ради Володимир Зеленський поспілкувався з народними депутатами, серед яких був п'ятий президент Петро Порошенко.