Уряд має розробити комплексну програму протидії коронавірусу — Шмигаль

Кандидат на посаду Прем'єр-міністра Денис Шмигаль вважає, що уряд має розробити комплексну програму протидії поширенню коронавірусу CОVID-19.

Про це Шмигаль сказав у Верховній Раді під час розгляду питання щодо призначення його на посаду глави уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Серйозним викликом є загроза коронавірусу. Перший випадок вже зафіксований в Україні. Вважаю, що тут уряд має працювати у двох напрямках. Перше - медичне забезпечення для виявлення та лікування вірусу, для цього вже багато зроблено: в кожній області визначено медзаклади, які готові приймати потенційних хворих; в країні є 12 тисяч ліжкомісць в інфекційних лікарнях, близько 2,5 тисяч інфекційних боксів, але цього замало. Має бути комплексна програма на випадок поширення вірусу", - заявив Шмигаль.

Він наголосив, що така програма стане першою цеглиною в побудові єдиної ефективної системи захисту населення України від біологічних, кліматичних, техногенних загроз.

Шмигаль наголосив, що другим напрямком роботи уряду у протидії коронавірусу має стати підвищення рівня інформування українців не тільки про те, що робити у випадку підозри на зараження, але і про те, що робить держава для безпеки та охорони здоров'я своїх громадян. "Українці мають бачити, що держава їх захищає", - заявив він.

Читайте також: ВООЗ припускає збільшення випадків коронавірусу в Україні

Як повідомлялося, 3 березня в Україні підтвердили перший випадок Covid-2019. Коронавірус виявили у чоловіка з Чернівців, який з дружиною повернувся з Італії.

Станом на 4 березня в Україні, за даними МОЗ, перевіряють ще шість підозр на коронавірус.