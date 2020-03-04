Зеленський - про Скалецьку: Сміливість не має бути одноразовою акцією

Володимир Зеленський подякував міністру охорони здоров'я Зоряні Скалецькій за сміливість залишитися в обсервації в Нових Санжарах. Але, на його думку, також треба мати сміливість визнати неготовність до другого етапу медреформи.

Про це на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради сказав президент України Володимир Зеленський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я розумію, що керівництву МОЗ дуже важко працювати з уламками медичної системи, які їм залишилися у спадок. Складно підняти на ноги пацієнта, якому довгі роки замість нормального людського лікування давали пустишки та чай з ромашкою. Я дійсно дякую пані Скалецькій за те, що залишилася з людьми, українцями у Нових Санжарах, я дякую їй за сміливість, але у нашій медицині сміливість не може бут одноразовою акцією, потрібно мати сміливість і визнати, що багато хто не готовий до другого етапу медичної реформи 1 квітня”, - сказав Зеленський.

На його думку, про неготовність до другого етапу медреформи свідчать масові протести у різних медичних закладах, а також побоювання людей щодо закриття лікарень та звільнень. Також, на думку президента, місцева влада зараз не готова брати на себе повноваження, не має достатньо фінансування тощо.

Коментуючи другий етап медичної реформи, який має стартувати з 1 квітня, Зеленський зазначив: "Питання до тарифів, медичного обладнання та дуже велике питання до кадрів, а отже головне питання: а куди ми поспішаємо зараз. Куди ми летимо? Чи не здається нам, що з таким підходом реформа летить у стіну", - запитав Зеленський.

Окремо Зеленський прокоментував ситуацію з коронавірусом. За його словами, попри те, що вже зареєстровано перший випадок зараження Covid-19, ситуація перебуває під контролем.

"Усі необхідні заходи вжиті, я думаю, що перший брифінг нового міністра охорони здоров’я буде присвячений саме цій темі", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, реформа вторинної ланки медичної допомоги мала стартувати 1 квітня. На даний час більше ніж 1,7 тис. медичних закладів подали до НСЗУ свої пропозиції щодо надання медичних послуг за 27 пакетами в межах програми медичних гарантій. На Програму медичних гарантій в 2020 році виділено 72 млрд грн.