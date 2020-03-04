Президент підготував "два подарунки" для правоохоронців

Президент України Володимир Зеленський висловив невдоволення роботою правоохоронних органів і наголосив, що суспільство очікує результатів.

Про це він сказав під час виступу на позачерговому засіданні Верховної Ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Президент не впливає на їх (правоохоронних органів - ред.) роботу... Якщо би я втручався, деякі люди б це вже відчували. Як мені не втручатись у вашу діяльність, щоб вона нарешті принесла результат, якого чекають всі: і громадяни України, і наші міжнародні партнери", - сказав Зеленський.

Він також зауважив, що в Україні діє шість правоохоронних органів, які мають забезпечувати порядок, справедливість і правосуддя: "ДБР, СБУ, САП, НАБУ, МВС, Генпрокуратура... Невже не вистачає ще одного органу, щоб остаточно втілити в життя прислів'я про сімох няньок, у яких дитя без ока".

Глава держави наголосив, що в Україні проведено ряд реформ, зокрема запущено Вищий антикорупційний суд, перезавантажено НАЗК, повернено відповідальність за незаконне збагачення.

Зважаючи на це, Зеленський поставив питання до правоохоронних органів: "Як довго українському суспільству чекати результатів у найбільш резонансних справах?".

Крім того, Зеленський розповів, що хотів би зробити правоохоронним органам два подарунки — календар і Кримінальний кодекс: "Перший — календар, він має нагадати вам, що на дворі вже весна. Другий — Кримінальний кодекс України. Є підозра, що дехто його не має, на жаль. Сподіваюся, він стане вашою настільною книгою".

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня Президент Володимир Зеленський узяв участь у позачерговому засіданні Верховної Ради, де розглядатиметься питання Кабінету міністрів.