ВООЗ припускає збільшення випадків коронавірусу в Україні

Всесвітня організація охорони здоров’я прогнозує ймовірність збільшення випадків інфікування коронавірусом Covid-19 в Україні.

Про це заявив у Києві представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт на брифінгу у Кабміні 4 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Важливо наголосити на тому, що ймовірніше за все, ми станемо свідками більшої кількості випадків захворювання в Україні, однак суть полягає у готовності галузі охорони здоров'я України протидіяти спалахам цього захворювання по мірі продовження реалізації реформи охорони здоров'я, по мірі модернізації, осучаснення стаціонарів, лікарень, відділень невідкладної допомоги, мова йде про всі заходи стримування та реагування на спалах коронавірусу", - сказав Ярно Хабіхт.

Він додав, що зареєстрований вчора перший випадок захворювання на коронавірус "не є якоюсь неочікуваною ситуацією". "Необхідно відзначити спроможність до того, щоб його діагностували дуже швидко, що є свідченням злагодженої роботи (сфери — ред.) громадського здоров'я України", - сказав представник ВООЗ в Україні.

Хабіхт також наголосив, що для того, щоб не підхопити коронавірус дуже важливим є дотримання гігієни рук, а також "етикету кашлю" - використовувати для цього зігнутий лікоть.

Як повідомлялося, в Україні перший випадок Covid-2019 виявлено у чоловіка в Чернівецькій області, який з дружиною повернулися з Італії. Чоловік госпіталізований, ізольований, перебуває під медичним наглядом. Його дружину 4 березня перевезли до військового шпиталю.

Зразок матеріалу, відібраного у хворого, відправлено для остаточного підтвердження до Лондона. В області відповідні фахівці здійснюють увесь спектр протиепідемічних заходів та відстеження контактів, запевнили в міністерстві. Наразі по всій Україні у визначених медичних закладах продовжуються навчання на випадок фіксації коронавірусу.

Фото: АА