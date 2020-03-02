Проти експрацівників Укроборонпрому розслідують майже 600 кримінальних справ

Представники "Укроборонпрому" надають всебічну підтримку правоохоронним органам, які розслідують корупційні оборудки за участю колишніх керівників підприємств, що входять до складу концерну.

Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

"Державний концерн "Укроборонпром" надає всебічну підтримку правоохоронним органам, які розслідують зловживання та корупційні оборудки за участю колишніх працівників підприємств, що входять до складу концерну... На даний момент у різних правоохоронних органах розслідується майже 600 кримінальних проваджень щодо зловживань колишніх працівників Укроборонпрому та підприємств, які входять до його складу", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, за даними пресслужби, 28 лютого на державному підприємстві "Житомирський бронетанковий завод" співробітники поліції та СБУ провели слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем)".

Як зазначається, за версією досудового слідства, навесні 2019 року колишні посадовці держпідприємства провели закупівлі, вартість яких була невиправдано збільшена на 750 тисяч грн. Єдиними учасниками тендеру виявилися, за даними слідчих, фірми з ознаками фіктивності. Правоохоронці провели обшуки на держпідприємстві та за місцями реєстрації фіктивних фірм-учасниць тендерної оборудки. Вилучено оригінали тендерної документації, фінансово-бухгалтерські документи, печатки всіх суб’єктів господарської діяльності учасників оборудки, специфікації, що стосуються закупівлі і порядку використання деталей, комп’ютерну техніку, а також майже 400 тисяч гривень в національній та іноземній валютах. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

В пресслужбі підкреслили, що всі фігуранти кримінального провадження щодо можливих зловживань на підприємстві були звільнені одразу після призначення нового керівництва Укроборонпрому наприкінці минулого року. "Під час обшуку нове керівництво заводу всебічно сприяло проведенню слідчих дій та надавало слідчим всю запитувану інформацію та матеріали", - зазначається в повідомленні.

В Укроборонпромі також нагадали, що для більш ефективної співпраці з органами досудового розслідування минулого року концерном було укладено меморандум про співпрацю з усіма правоохоронними органами, в рамках якого усі зацікавлені сторони безперешкодно отримують будь-яку затребувану інформацію щодо діяльності концерну в рамках діючого законодавства.

Як повідомлялося, до складу концерну "Укроборонпром" входить понад 100 підприємств військово-промислового комплексу України.