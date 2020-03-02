Пристайко запевнив, що Україна продовжить участь в операції НАТО в Афганістані
Про це він написав у своєму Twitter.
"Україна є надійним партнером Сполучених Штатів та НАТО та продовжуватиме робити свій внесок у відновлення миру і стабільності в Афганістані через участь в операції НАТО «Рішуча підтримка» допоки буде потреба в допомозі афганському народові", — йдеться у повідомленні.
Україна є надійним партнером Сполучених Штатів та НАТО та продовжуватиме робити свій внесок у відновлення миру і стабільності в Афганістані через участь в операції НАТО «Рішуча підтримка» допоки буде потреба в допомозі афганському народові.— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) March 1, 2020
Він зазначив, що Україна вітає підписання угоди між США і Талібаном про початок мирного процесу в Афганістані.
"В Україні вітають домовленості, досягнуті в Афганістані. Після багатьох років війни шлях до афганського примирення відкрито", — написав Пристайко.
В Україні вітають домовленості, досягнуті в Афганістані. Після багатьох років війни шлях до афганського примирення відкрито.— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) March 1, 2020
Нагадаємо: у суботу, 29 лютого, США і Талібан підписали угоду про початок мирного процесу в Афганістані. Президент Дональд Трамп, що США розпочнуть виведення своїх військ з цієї країни.