Пристайко запевнив, що Україна продовжить участь в операції НАТО в Афганістані

Глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна продовжить свою участь в операції НАТО "Рішуча підтримка" в Афганістані.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Україна є надійним партнером Сполучених Штатів та НАТО та продовжуватиме робити свій внесок у відновлення миру і стабільності в Афганістані через участь в операції НАТО «Рішуча підтримка» допоки буде потреба в допомозі афганському народові", — йдеться у повідомленні.

Україна є надійним партнером Сполучених Штатів та НАТО та продовжуватиме робити свій внесок у відновлення миру і стабільності в Афганістані через участь в операції НАТО «Рішуча підтримка» допоки буде потреба в допомозі афганському народові. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) March 1, 2020

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Він зазначив, що Україна вітає підписання угоди між США і Талібаном про початок мирного процесу в Афганістані.

"В Україні вітають домовленості, досягнуті в Афганістані. Після багатьох років війни шлях до афганського примирення відкрито", — написав Пристайко.

В Україні вітають домовленості, досягнуті в Афганістані. Після багатьох років війни шлях до афганського примирення відкрито. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) March 1, 2020

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Нагадаємо: у суботу, 29 лютого, США і Талібан підписали угоду про початок мирного процесу в Афганістані. Президент Дональд Трамп, що США розпочнуть виведення своїх військ з цієї країни.