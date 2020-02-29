Штати оголосили про повне виведення військ з Афганістану

Сполучені Штати Америки мають намір здійснити повне виведення американських військових з Афганістану.

Про це повідомляє AFP у Twitter.

"США прагнуть вивести всіх військових протягом 14 місяців", - йдеться в американсько-афганській декларації за підсумками перемовин з талібами.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки та ісламістське угруповання "Талібан" 29 лютого підписали мирну угоду, покликану покласти край 18-річній війні в Афганістані.

Читайте також: США і Талібан підписали мирову

Зараз в Афганістані дислокуються близько 14 тисяч американських військовослужбовців. Більшість з них займаються підготовкою і консультуванням афганських військових.

Фото: defense.gov