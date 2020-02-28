Окружний адмінсуд розгляне позов до Президента щодо призначення голів НАБУ і ДБР

Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження у справі щодо оскарження повноважень Президента призначати директорів Національного антикорупційного бюро і Державного бюро розслідувань.

Про це повідомляє пресслужба суду.

“ОАСК відкрив провадження у справі за позовом Олега Шрама до Президента України Володимира Зеленського. Позивач просить суд визнати відсутність компетенції (повноважень) у глави держави призначати тимчасово виконуючого обов’язки директора ДБР”. - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що суд розглядатиме справу за правилами спрощеного позовного провадження.

Як повідомлялося, у грудні 2019 року Конституційний Суд визнав неконституційним законопроєкт № 1014, який надає Президентові право призначати директорів НАБУ і Держбюро розслідувань.