Окружний адмінсуд розгляне позов до Президента щодо призначення голів НАБУ і ДБР
Укрінформ
Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження у справі щодо оскарження повноважень Президента призначати директорів Національного антикорупційного бюро і Державного бюро розслідувань.
Про це повідомляє пресслужба суду.
“ОАСК відкрив провадження у справі за позовом Олега Шрама до Президента України Володимира Зеленського. Позивач просить суд визнати відсутність компетенції (повноважень) у глави держави призначати тимчасово виконуючого обов’язки директора ДБР”. - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що суд розглядатиме справу за правилами спрощеного позовного провадження.
Як повідомлялося, у грудні 2019 року Конституційний Суд визнав неконституційним законопроєкт № 1014, який надає Президентові право призначати директорів НАБУ і Держбюро розслідувань.