КСУ вирішив, що Президент не може призначати директорів ДБР і НАБУ - джерело

Конституційний суд визнав неконституційним законопроєкт № 1014, який надає Президенту України право призначати директорів НАБУ і Держбюро розслідувань.

Відповідне рішення було ухвалене під час засідання Великої палати КСУ у понеділок, 16 грудня, повідомив Укрінформу обізнаний співрозмовник у суді.

"Законопроект № 1014 визнаний таким, що не відповідає 157 статті Констутуції", - повідомив співрозмовник агентства.

За це рішення проголосували 13 суддів КСУ. Суддею-доповідачем у цій справі виступав Ігор Сліденко.

Як повідомлялося, у вересні поточного року Верховна Рада направила до КСУ для отримання висновку президентський законопроєкт №1014 "Про внесення змін до статті 106 Конституції України".

У вказаній статті Конституції йдеться про закріплення повноважень Президента утворювати незалежні регуляторні органи, призначати на посади та звільняти з посад директора НАБУ і ДБР.

У пояснювальній записці до законопроєкту йшлося, що документ пропонує доповнити статтю 106 Конституції двома новими пунктами – 11-1 та 12-1. Таким чином, планувалося надати Президенту повноваження призначати на посади та звільняти з посад у порядку, визначеному законами України, директора НАБУ і директора ДБР.

Законопроєкт також передбачав надати дозвіл Президенту утворювати незалежні регуляторні органи, що здійснюють державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання в окремих сферах, призначати на посади та звільняти з посад їхніх членів у порядку, визначеному законами.