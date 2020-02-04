Рада відхилила законопроєкт Зеленського про призначення голів НАБУ і ДБР

Верховна Рада відхилила президентський законопроєкт щодо закріплення повноважень Президента утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати директора НАБУ і главу Держбюро розслідувань.

За ухвалення такого рішення проголосували 214 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Конституційний суд у своєму висновку визнав цей законопроєкт №1014 “Про внесення змін до статті 106 Конституції України (щодо закріплення повноважень Президента України утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад директора Національного антикорупційного бюро України і директора Державного бюро розслідувань)” таким, що не відповідає вимогам частин першої статті 157 (Основний закон не може бути змінений, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України) і, водночас таким, що відповідає вимогам частини другої статті 157 (Конституція не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану) та статті 158 Конституції (законопроєкт про внесення змін до Конституції, який розглядався Верховною Радою, і закон не був прийнятий, може бути поданий до ВР не раніше, ніж через рік з дня прийняття рішення щодо цього законопроєкту. Водночас парламент протягом строку своїх повноважень не може двiчi змінювати одні й ті самі положення Конституції).

Відповідно до статті 150 Регламенту, якщо у висновку КС законопроєкт про внесення змін до Конституції в цілому або його окремі положення визнано такими, що не відповідають вимогам статей 157 і 158 Конституції, а також у разі якщо у висновку КС є застереження до положень такого законопроекту, Рада має вирішити питання про подальшу роботу над законопроєктом.

Зважаючи на це, Комітет з питань правової політики рекомендував парламенту установити 30-денний строк подання пропозицій і поправок до законопроєкту №1014, доручити комітетам з питань правоохоронної діяльності, з питань антикорупційної політики, з питань бюджету, з питань інтеграції України з Європейським Союзом опрацювати їх і надати правовому комітету висновки в 15-денний строк. При цьому правовому комітету пропонувалося доручити опрацювати пропозиції та поправки й надати народним депутатам у 15-денний строк висновки, порівняльну таблицю та інші необхідні документи.

Після дотримання цієї процедури, протягом семи днів, Верховна Рада могла би розглянути цей законопроєкт на пленарному засіданні.

Як повідомляв Укрінформ, Конституційний суд визнав неконституційним законопроєкт № 1014, який надає Президенту України право призначати директорів НАБУ і Держбюро розслідувань. Відповідне рішення було ухвалене під час засідання Великої палати КСУ 16 грудня.