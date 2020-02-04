Рада попередньо схвалила законопроєкт про "300 депутатів"

Верховна Рада попередньо схвалила законопроєкт №1017 “Про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи)”.

Ухвалення відповідної постанови №1017/П1 підтримали 236 парламентаріїв за мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Законопроєктом пропонується зменшити конституційний склад народних депутатів України до 300 осіб із нинішніх 450, а також вилучити з тексту статті 76 Основного закону принципи загального, рівного і прямого виборчого права, що здійснюється шляхом таємного голосування, оскільки це дублює статтю 71.

Передбачається також запровадити такий виборчий ценз як володіння державною мовою та змінити виборчу систему, закріпивши пропорційну виборчу систему на парламентських виборах.

Прогнозується, що ухвалення цього проєкту закону дасть змогу оптимізувати роботу парламенту та забезпечить ефективне виконання ним своїх функцій.

Відповідно до чинного законодавства, для ухвалення законопроєкту про внесення змін до Конституції у першому читанні (попереднє схвалення) необхідна підтримка простої більшості народних депутатів — мінімум 226 голосів. Після ухвалення у першому читанні законопроєкт, що вносить зміни до Основного закону, на наступній черговій сесії має підтримати конституційна більшість у щонайменше 300 голосів.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада направила цей документ до Конституційного суду 3 вересня.

Рішення щодо визнання його конституційним Велика палата КСУ ухвалила під час засідання 16 грудня, а 13 січня Комітет ВР з питань правової політики рекомендував парламенту попередньо схвалити цей проєкт закону.